Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen gıda tedarik ve distribütörlük şirketlerinden Food Ekol, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği geleneksel iş ortakları buluşmasını ezber bozan bir festival konseptine dönüştürdü. Geçtiğimiz hafta Girne’deki The House The Garden’da gerçekleştirilen "Food Ekol Bistro & Street Festival: Girne Night Edition 2026", 1500’i aşkın seçkin davetlisi, genişleyen marka portföyü ve interaktif workshop alanlarıyla gastronomi ve HORECA sektöründe uzun süre konuşulacak dev bir organizasyona imza attı.

Şirket sahibi Önder Bilen ve General Manager & Managing Partner Fatih Özağı’nın her detayıyla özenle ilgilendikleri bu özel geceye; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kwynaklar Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş ve Girne Belediye Başkanı Sayın Murat Şenkul’un yanı sıra otel, restoran, kafe ve turizm sektörünün önde gelen temsilcileri, iş ortakları ve sektör profesyonelleri katıldı.

Dünya Markaları ve İnteraktif Workshop Alanları Aynı Çatıda Food Ekol’ün distribütörlüğünü yürüttüğü yerli ve uluslararası markalar, etkinlik alanında kurulan 28 ayrı deneyim istasyonunda davetlilerle buluştu. Festivalde; efsanevi Altınmarka çikolataları ile hazırlanan meşhur Beyoğlu çikolataları, Fransız mutfağının nefis croissant ve tart ürünlerini temsil eden Kemal Özcan patisseri ürünleri, Fransız ekolü enfes Becs makaron çeşitleri ve İsviçre'nin Alpler'den gelen premium lezzeti Mövenpick Ice Cream, İzmir Bergama’nın incisi, süt beyazı lezzetler sunan Akdu Peynircilik ürünleri, Hollanda’nın muhteşem sütlerinden üretilen nefis peynirlerin sahibi AyalKaas Doruk Dairy ürünleri ve daha birçok markanın ürün tadımları misafirlere eşsiz bir tatlı şöleni sundu.

Gecenin en çok ilgi gören alanlarından biri ise interaktif workshop sahneleri oldu. Baş şefliğini Necdet Çaylak’ın üstlendiği, Türkiye Ekol ekibinden destek veren uzman şefler Enes İşcan, Rıdvan Eruzun ve Berfin Moroğlu'nun yönetimindeki gurme istasyonlarda, Geleneksel Kıbrıs Patatesi ile hazırlanan kumpir şovları ve nefis Pekin Ördeği sunumları büyük beğeni topladı. Ayrıca 2025 Vitamix Türkiye Kokteyl Yarışması Şampiyonu Bedirhan Batu’nun miksoloji atölyesi ve Şef Kemal Özcan’ın modern pastacılık teknikleri workshopları sektöre yeni vizyonlar kazandırdı. Gecede gıda ürünlerinin yanı sıra, "The Art of Presentation" konsepti altında sergilenen premium porselen tabaklar, chopsticks ve bambu sushi servis ekipmanları da HORECA profesyonellerinden tam not aldı.

Fatih Özağı: “Amacımız Sadece Ürün Sunmak Değil, Sektöre Vizyon Katmak ve Yerel Üreticiyi Desteklemek”

Organizasyonun yalnızca bir ürün tanıtım etkinliği olmadığını, aynı zamanda sektör paydaşlarını bir araya getiren güçlü bir buluşma platformu niteliği taşıdığını belirten Food Ekol Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Fatih Özağı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz buluşmamızın her geçen yıl daha fazla paydaşı bir araya getirmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve sektör temsilcileriyle aynı sofrada buluşmak bizim için büyük değer taşıyor. Amacımız yalnızca ürün sunmak değil; gastronomi sektörünün gelişimine katkı sağlayacak ilişkiler ve deneyimler oluşturmaktır. Bunun yanında, Kuzey Kıbrıs’ın yerel değerlerini uluslararası pazarlara taşımayı da önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Son dönemde KKTC patatesinin yurt dışına ihracatına katkı sağlayarak ülke tarımının ve üreticilerimizin uluslararası pazarlarda yer almasına destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Food Ekol olarak hem yerel üreticiyi desteklemeye hem de ülkemizin ürünlerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Bu yıl yakaladığımız bu yüksek standardı bir basamak olarak görüyor; gelecek yıl çok daha büyük, interaktif ve sektöre yön veren bir festivali şimdiden planlamaya başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.”

Gece boyunca yoğun ilgi gören etkinlik, katılımcıların beğenisini toplarken, Kuzey Kıbrıs’ta gastronomi ve HORECA sektörünün gelişimine yönelik en önemli ve vizyoner organizasyonlardan biri olarak değerlendirildi.