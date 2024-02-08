Ulusal basındaki haberlere göre, Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde araştırmacı Guillaume Boulanger, yaptığı basın açıklamasında, 2023 yaz aylarındaki ölümlerin yüzde 3'üne aşırı sıcakların neden olduğunu belirtti.

Boulanger, 2023 yaz aylarında 5 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Bu kişilerden yaklaşık 3 bin 700'ünü 75 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor.

Fransa'da 2023, son yıllarda aşırı sıcaklara bağlı ölenlerin sayısının en yüksek olduğu yıllardan biri oldu.

Ülkede geçen yıl, yaz aylarında 4 aşırı sıcak hava dalgası yaşanırken, 2023 yaz dönemi 1900'den bu yana en sıcak 4. yaz olarak kayıtlara geçti.