Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara’da temaslarda bulunuyor...

Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Görüşmenin detayına ilişkin açıklama ise yapılmadı.

Görüşmede, Ertuğruloğlu’na KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da eşlik etti.

ERTUĞRULOĞLU, ‘KIBRIS’TA NEREYE?’ KONULU TOPLANTIDA KONUŞTU

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV’)'ın "Kıbrıs’ta Nereye?" konulu toplantısına ana konuşmacı olarak katılarak, son gelişmeleri aktardı ve TEPAV üyeleriyle değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ertuğruloğlu, ayrıca, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşmüştü.