Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 27 Mart-4 Nisan 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da 25 yaşındaki kadın Ç.S.’nin 7 ayrı erkekle cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak, 6 bin 100 TL kazanç sağladığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlı hakkında 2 adet açık ifade temin edildiğini açıkladı. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, zanlının fuhuşa teşvik suçundan uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin 3 çocuk sahibi bekar bir anne olduğunu, yeni bir işe başladığını, tutuklu yargılanması halinde hem işinden olacağını hem de çocuklarına bakacak kimsenin kalmayacağını beyan ederek, tutuksuz yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.