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Sezonun ilk maçında Kayserispor deplasmanında yedek kalan Torreira, 19. haftadaki Konyaspor maçında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giymemişti.

Galatasaray'dan futbolcular için motivasyon hamlesi

Galatasaray'dan futbolcular için motivasyon hamlesi

Teknik direktör Okan Buruk, hafif ağrısı bulunan Uruguaylı oyuncusunu riske atmamak için ilk 11'de oynatmadı.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez yedek kulübesinde oturdu.

TORREIRA LİGDE BU SEZON İKİNCİ KEZ YEDEK

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman oyuncu Derrick Köhn, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Cimbom aldığı kritik galibiyetle puanını 69 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

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