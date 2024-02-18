-ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’a ulaşan bir vatandaş Cengiz Topel Hastanesi’nde yaşadığı skandal karşısında isyan etti.

Merve Pala Kut isimli vatandaş 3 gün önce annesi Muteber Pala'nın rahatsızlandığını ve kendisini hastaneye götürdüklerini, ancak annesine sadece ağrı kesici yapıp geri gönderdiklerini söyledi. Dün akşam bir doktorun kalp krizi teşhisi koyması ile birlikte annesinin yoğun bakıma alındığını söyleyen Merve Pala Kut, annesine bir şey olursa bunun hesabını kimin vereceğini sordu.



Gündem Kıbrıs’a ulaşan Merve Pala Kut şunları söyledi:

Merhaba. Ben bir durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu tüm sitelerde paylaşırsanız sevinirim. Benim annem 3 gündür ağrılar içinde, Cengiz Topel Hastanesine gittik, Güzelyurt Sağlık Ocağına gittik , günlerdir ağrı kesici yapıp eve gönderdiler. Dün akşam şans eseri bir doktor anlıyor ki kalp krizi geçiriyor olduğunu. Apar topar devlet hastanesine kaldırıldı. Benim annem 3 gündür kalp krizi geçirmiş ve bunun farkında olan bir doktor yok. Şuan yoğun bakımda. Benim anneme bir şey olursa bunun hesabını kim verecekkkkk !!