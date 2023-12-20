Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Karşılaşmayı Galatasaray 40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 kazandı.

Ligde oynadığı 15 maçta 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan sarı-kırmızılılar zirve yarşıında puanını 43'e çıkararak averaj üstünlüğü bulunan Fenerbahçe'nin hemen ardından 2. sıradaki yerini korudu.

GÜNAY GÜVENÇ İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev yaptı.



Sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi.



Günay Güvenç, daha önce Kasımpaşa ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.



SANCHEZ KADRODA YOK



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.



Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.



Sarı-kırmızılı takımda göğüs kasındaki kopma nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.



BARIŞ ALPER YILMAZ YİNE SOL BEKTE



Galatasaray'da hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında da sol bekte görev aldı.



Teknik direktör Okan Buruk, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında da Barış Alper Yılmaz'ı savunmanın solunda oynatmıştı.



NELSSON 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.



Danimarkalı futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce Süper Lig'de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 99 maçta görev yaptı.



MAÇIN HAKEMLERİNE ÇİÇEK VERİLDİ

Karşılaşma öncesi maçın hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve yardımcılarına çiçek verildi.



Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.



ŞOTA ARVELADZE, KARAGÜMRÜK'TE İLK MAÇINDA



Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetimindeki ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.



Kırmızı-siyahlı takımda hafta içinde görevine son verilen Alparslan Erdem'in yerine Gürcü teknik adam göreve getirilmişti.



Şota Arveladze daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.