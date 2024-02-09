Galatasaray, transfer döneminin bitimine saatler kala bir transferi daha bitirebilir... Nottingham Forest'tan Serge Aurier, Fulham'dan Carlos Vinicius ve Hannover 96'dan Derrick Köhn'ü kadrosuna katan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

DAİCHİ KAMADA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bir süredir görüşülen Kamada ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Yıldız 10 numara için Lazio kulübüyle pazarlık sürecini yöneten sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübüyle de anlaşma sağladı.

1 KİŞİLİK KONTENJAN GEREKİYOR

Kamada'nın transfer edilebilmesi için yabancı kontenjanında 1 kişilik yer açılması gerekiyor. Bu sebeple Hakim Ziyech'in takımdan ayrılması durumunda Kamada ile resmi imzalar atılacak.