Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 405 maçtan 150'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

LİGDE 138. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 137 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 46 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 134 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 15 gole karşılık, sarı-lacivertliler 6 kez fileleri havalandırabildi.