Başbakan Üstel, hükümetin 2025 yılında alınan kararla 3 ay boyunca uygulanan düzenlemenin sahadaki sonuçlarını değerlendirdiğini, elde edilen veriler doğrultusunda daha açık, denetlenebilir ve kalıcı bir yasal çerçeve oluşturulması için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Mevcut durumda yerli çalışanların barınma ve beslenme giderlerini kendilerinin karşıladığını, özellikle tarım ve inşaat gibi sektörlerde çalışan yabancı işçilerin ise bu imkanlardan çoğunlukla işveren aracılığıyla faydalandığını belirten Üstel, bu durumun kağıt üzerinde eşit görünen ücret yapısının sahada farklılaşmasına yol açtığını kaydetti.

Yeni Düzenlemede Neler Var?

Yeni düzenleme ile daha adil ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir sistemin hayata geçirileceğini vurgulayan Üstel, yasa kapsamında önemli değişiklikler öngörüldüğünü söyledi. Buna göre;

Yüzde 40’a kadar kesinti yapılabilmesi için işçi ve işveren arasında karşılıklı imzalanmış yazılı bir hizmet sözleşmesi zorunlu olacak.

Barınma ve beslenme gibi destekler asgari ücret kapsamında açıkça tanımlanacak.

Bu destekler, karşılıklı rıza ile belirli şartlara bağlı olarak asgari ücretten azami yüzde 40 oranında mahsup edilebilecek.

“Kesinti Zorunlu Değil”

Üstel, söz konusu kesintinin zorunlu olmadığını, tamamen tarafların mutabakatına dayalı bir uygulama olacağını vurgulayarak, işçinin kabul etmemesi halinde asgari ücret hakkının korunacağını ifade etti.

Kayıt Dışılıkla Mücadele ve Denge Vurgusu

Bu düzenlemenin özellikle KKTC vatandaşlarının çalışmadığı alanlarda işverenlere ücret konusunda esneklik sağlayacağını belirten Üstel, aynı zamanda kayıt dışılığı azaltan, şeffaflığı artıran ve işgücü piyasasında dengeyi güçlendiren önemli bir adım olduğunu söyledi.

“Kararlıyız”

Hükümetin hedefinin net olduğunu dile getiren Üstel, “Ne çalışanı korumaktan vazgeçeceğiz ne de üretimi zora sokacağız. Adil, dengeli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatını inşa etmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.