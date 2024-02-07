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Galatasaray'ın bundan sonra gerçekleştireceği olası yeni transferler UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.

YENİ İSİMLER DAHİL EDİLDİ Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, kiralık sözleşmesi sona erdirilerek Roma'ya giden Angelino ve Real Betis'e satılan Cedric Bakambu kadrodan çıkarlarken Genoa'daki kiralık sözleşmesi sona erdirilerek takıma geri dönen Berkan Kutlu ile yeni transferler Carlos Vinicius ve Sergi Aurier listeye eklendi.

LİSTEDE 3 DEĞİŞİKLİK Galatasaray'ın bildirdiği listede 3 değişiklik göze çarptı. Galatasaray'da takımdan ayrılan isimler, listeden çıkarken yeni transferler dahil oldu.

15 Şubat Perşembe günü oynanan mücadelenin ilk ayağına kısa bir süre kala Sarı-Kırmızılı yönetim UEFA Avrupa Ligi'ndeki oyuncu listesini güncelledi. Sarı-Kırmızılılar'da takımdan ayrılan isimlerin yerine yeni transferler Avrupa kadrosuna dahil edildi.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundan devam ederken, Sarı-Kırmızılılar bu turda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

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