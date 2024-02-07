Survivor All Star'da yaşanan son tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu. Konseydeki Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası gündeme bomba gibi düştü. Dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginlik ada konseyine taşınınca ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Yaşananlar sonrası Sema Aydemir ve Hilmi Cem'in yarışmaya dahil olacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

KONSEY YARIDA KESİLDİ, ACUN ILICALI ÇILDIRDI

Survivor All Star'da yaşanan son tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu. Konseydeki Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası gündeme bomba gibi düştü. Dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginlik ada konseyine taşınınca ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Acun ılıcalı, eleme adayını belirlemek için konseye çıkan yarışmacılarla günün kritiğini yaptı. Ilıcalı’nın Nefise’nin oyun alanındaki agresifliğinin nedenlerini sormasıyla sesler yükseldi.

Takım arkadaşı Aleyna’ya olan öfkesi bir türlü geçmeyen Nefise’yi Pınar ve Nagihan da destekledi. Acun Ilıcalı’nın defalarca müdahale ettiği yarışmacılar arasındaki tartışma her geçen dakika biraz daha arttı.

FİZİKSEL TEMAS OLUNCA...

Nagihan’ın Yunus Emre ve Sercan ile konuşmak için ayağa kalkmasıyla ise ipler koptu. Aleyna’ya iten Nagihan Karadere, hiçbir şey olmamış gibi davranınca Acun Ilıcalı çıldırdı. Nagihan Aleyna'yı iterek "Çık git" dedi. Aleyna ise tepki gösterince araya kameraman girdi.

Ilıcalı "Hepimize yazıklar olsun. Böyle bir şey olur mu ya? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz" diyerek sandalyeyi devirdi.

ACUN ILICALI ÇILDIRDI

Acun Ilıcalı "Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size. Kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bana onu dediler bana bunu dediler... Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Tamam abi herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın" dedi ve programı yarıda kesti. Böylelikle dördüncü eleme adayı da belirlenemedi.

Büyük olayların yaşandığı gecede Nagihan'ın elenip elenmeyeceği merak konusu oldu. Tanıtımda ise Acun Ilıcalı açıklamaları şu şekilde:

SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

"Olmadı sinirine yenik düştün, kendin dayanamadın, dayanamıyorsun da çok güzel birliktelik yaşadık. Bunun hiç tadını kaçırmadan, sen ne bekliyorsun her dakika olay çıkaracaksın biz de Nagihan tamam mı diyeceğiz. Öyle mi hayal ettin kafanda" sözleri dikkat çekti.