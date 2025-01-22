GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALAMADI…

KKTC’nin sevilen isimlerinden biri olan ve “İyilik Meleği” olarak tanınan Gamze Fellahoğlu, 17 Ocak 2007 yılında doğum sonrası oluşan komplikasyon nedeniyle bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti.

AİLE İSYAN EDİYOR…

Fellahoğlu ailesinin “Adalet” arayışı 2008 yılında başladı. Aile tarafından açılan Hukuk davası 2014 yılında neticelendi. Ancak Ceza davasının hala daha başlamamış olması Gamze Fellahoğlu’nun ailesini isyan noktasına getirdi.

POLİS DOSYAYI 8 YIL SONRA GÖNDERDİ…

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, Ceza davası için dosyayı polis 2022 yılında, yani hukuk davasının sonuçlanmasının üzerinden tam 8 yıl geçtikten sonra savcılığa ulaştırdı.

BAŞSAVCILIK DEVREDE…

2022 yılından bu yana mahkeme tarafından sürekli gün verilen ancak ertelenen dava için Başsavcılık devreye girdi. Jinekolog Dr. Şevket Alptürk’ün yargılanacağı Gamze Fellahoğlu davası için 20 Şubat 2025 tarihine gün verildiği öğrenildi.

LADEN FELLAHOĞLU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI…

Davanın 20 Şubat’ta görüleceğini öğrenen ve hukuk mücadelesi veren Gamze Fellahoğlu’nun kızı Laden Fellahoğlu gözyaşlarına hâkim olamadı.