Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu BRT’de katıldığı programda Dilek Kırıcı'nın sorularını yanıtlayarak bakanlığın çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çok yönlü bir bakanlık olduklarını dile getiren Bakan Gardiyanoğlu 2024 yılını sosyal hizmet yılı ilan ettiklerini hatırlatarak “14 ayda söz verdiğimiz bütün projelerimizi tamamladık. Sıradaki hedefimiz yıllardır tamamlanamayan, defalarca temeli atılan Lapta Huzurevi projesini bitirmek .Önemli olan tesis açmak değil, idamesini sağlamaktır. Teşkilat yasalarımızı da güncelledik. İrade ve vizyon ile tüm işlerin altından kalkmak mümkün.” İfadelerini kullandı.

“DENETİMLER KONUSUNDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Kayıt dışı yaşam konusunda çok ciddi çalışmalar olduğunu anlatan Bakan Gardiyanoğlu “ Yazılımımızı gelişirdik. Sistemimiz de polis muhacerete açık. Kayıtlılık oranımız yüzde 85 in üzerine çıktı. Bu çok önemli bir rakam.” dedi.

“OTELLERİMİZ TEDBİRLER ANLAMINDA STANDARTLARIN DA ÜSTÜNDEDİR”

Otellerde başlatılan yangın tedbirleri ile iş sağlığı güvenliği denetimleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Gardiyanoğlu, “ Otellerimiz kullanılan malzemeye kadar en ince ayrıntısına kadar incelenmektedir. Gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki otellerimiz standartların da üstündedir.” Şeklinde konuştu.

Gardiyanoğlu Bakanlığa bağlı tüm kurumları da habersiz bir şekilde sık sık ziyaret edip denetlediğini de belirterek , engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklarla bir araya geldiğini anlattı. Bakan Gardiyanoğlu herkese bu kurumları ziyaret etme çağrısında bulunarak “Lütfen herkes buraları ziyaret etsin. Bu kişilerin dıştan gelen insanlara sarılmaya ihtiyacı var.” Dedi.