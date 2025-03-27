 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sadık Gardiyanoğlu  BRT’de katıldığı programda Dilek Kırıcı'nın sorularını  yanıtlayarak  bakanlığın çalışmalarına  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Çok  yönlü  bir  bakanlık  olduklarını  dile  getiren Bakan Gardiyanoğlu 2024 yılını  sosyal hizmet yılı ilan ettiklerini hatırlatarak “14 ayda söz verdiğimiz bütün  projelerimizi  tamamladık. Sıradaki hedefimiz  yıllardır tamamlanamayan, defalarca temeli atılan Lapta Huzurevi projesini  bitirmek .Önemli olan tesis  açmak  değil,  idamesini sağlamaktır.  Teşkilat  yasalarımızı da   güncelledik. İrade  ve vizyon ile  tüm  işlerin altından  kalkmak mümkün.” İfadelerini kullandı.

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“DENETİMLER KONUSUNDA ÇOK CİDDİ  ÇALIŞMALARIMIZ  VAR”

Kayıt dışı  yaşam konusunda çok  ciddi  çalışmalar olduğunu anlatan  Bakan Gardiyanoğlu “ Yazılımımızı gelişirdik. Sistemimiz  de  polis muhacerete açık. Kayıtlılık oranımız  yüzde 85 in üzerine çıktı. Bu çok  önemli bir rakam.” dedi.

“OTELLERİMİZ TEDBİRLER ANLAMINDA  STANDARTLARIN DA ÜSTÜNDEDİR” 

Otellerde başlatılan   yangın tedbirleri ile iş sağlığı  güvenliği denetimleri ile ilgili  de bilgi  veren Bakan Gardiyanoğlu, “ Otellerimiz kullanılan malzemeye  kadar  en ince ayrıntısına kadar incelenmektedir. Gönül  rahatlığı ile söyleyebilirim ki otellerimiz standartların da üstündedir.” Şeklinde konuştu.

Gardiyanoğlu Bakanlığa  bağlı tüm kurumları da  habersiz bir şekilde sık sık ziyaret  edip  denetlediğini  de belirterek ,  engelli bireyler, yaşlılar  ve çocuklarla bir araya  geldiğini   anlattı.  Bakan Gardiyanoğlu  herkese bu  kurumları  ziyaret  etme  çağrısında bulunarak “Lütfen herkes buraları  ziyaret etsin. Bu  kişilerin dıştan gelen insanlara sarılmaya  ihtiyacı  var.” Dedi.