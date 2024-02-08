Kabulde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan ile daha birçok projeye ve protokole imza atacaklarına inanç belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ise, KKTC’nin güçlendirilmesine ve Kıbrıslı Türklerin ekonomik refah düzeyinin artırılmasına öncelik verdiklerini vurguladı.

-Gardiyanoğlu: “Herkes bir gün yaşlanacak… Herkes bir engelli adayı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu konuşmasında, Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere kendilerine iki muhatap bakanlık olduğunu belirtti.

Görevde olduğu altı aylık süre içerisinde özellikle sosyal hizmetler bölümünde çok ciddi projeler hazırlamaya başladıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, “Tabii ki en büyük paydaşımız Anavatan Türkiye’miz, Büyükelçimiz ve KEİ (Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi) ofisimizdir” dedi. Gardiyanoğlu, bugüne kadar hayata geçirdikleri birçok projenin altında KEİ imzası ve finansmanı olduğunu anlattı.

2024 yılının sosyal hizmet alanında atılım yılı olacağını belirten Gardiyanoğlu, İskele’de bu yıl rehabilitasyon merkezi ve huzurevi yapılmasının gündemlerinde olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu, huzurevlerinin rehabilitasyonu ve modernleşmesiyle ilgili ise KEİ destekli bir ihale sürecinin gelecek ay başlayacağını anlattı. Herkesin bir gün yaşlanacağını ve herkesin engelli adayı olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, bu kişilere birebir dokunmakla ilgili çalışmaların önemine vurgu yaptı.

2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, bunu çok önemsediklerini belirten Gardiyanoğlu, “Gerekli bürokratlara gerekli talimatlar verildi. Bu protokol kapsamında yapılacak çalışmaların başlamasını heyecanla bekliyoruz. Alacağımız sonuçların gerek buradaki soydaşlarımız, gerekse vatandaşlarımızın hayrına olacağına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Birinci yılını dolduran 6 Şubat depremine de değinen Gardiyanoğlu, depremde KKTC vatandaşlarını kaybettiğini hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Felaketten sonra yaklaşık 20 bin kişinin Türkiye’ye geri döndüğünü ve bunun iş gücü kaybına olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, Türkiye’den buraya gelenlere ise elçilikle birlikte destekler verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.

İsrail zulmünün yaşandığı Gazze konusuna da değinen Gardiyanoğlu, soykırımı üzülerek ve endişeyle izlediklerini belirtti. Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye’nin KKTC’nin anavatanı ve garantörü olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gardiyanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birçok projeye ve protokole imza atacaklarına inanç belirterek konuşmasını sonlandırdı.

-Tarıkdaroğlu: “KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşları ile güçlendirilmesini öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ise konuşmasına, KKTC ziyareti çerçevesinde Gardiyanoğlu ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın selamlarını ileterek başlayan Tarıkdaroğlu, “Kıbrıs bizim kardeşimiz. Kıbrıs meselesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu kuvvetle destekliyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin gönlümüzde her zaman yeri ayrı” dedi. Tarıkdaroğlu, KKTC’nin güçlendirilmesine ve Kıbrıslı Türklerin ekonomik refah düzeyinin artırılmasına öncelik verdiklerini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenerek devam etmesini temenni eden Tarıkdaroğlu, "Kıbrıs meselesinde herhangi bir yeni müzakere sürecine başlanabilmesinin öncesinde egemen eşitliğiniz ve eşit uluslararası statünüzün tescil edilmesi gerektiğini muhataplarımıza her vesileyle anlatıyoruz” dedi. Tarıkdaroğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitabında yaptığı ‘Uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalıdır’ çağrısını anımsattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasının ve uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden Tarıkdaroğlu, 2022 yılının Kasım ayında Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde KKTC’nin anayasal adıyla gözlemci üye kabul edilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Tarıkdaroğlu, “Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyesinin yükseltilmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve kuruluşları ile güçlendirilmesini öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Esasen tüm bakanlıklarımız 2023 İltisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında kayıtlı, her biri eşdeğerde önemli, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, yaşam koşullarını iyileştirecek projeleri hızla hayata geçirmek konusunda azimle çalışıyor” diye konuştu.

-“ Yenierenköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi projesine 10 milyon TL ödenek tahsis edildi”

Sağlık, eğitim ve benzeri alanlardaki bazı projelere de değinen Tarıkdaroğlu, Lefkoşa Surlariçi’nde 1 milyon TL’lik kaynak tahsis edilen Çocuk ve Gençlik merkezi yapımı işleri tamamlanmak üzere olduğunu ve Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi projesine şimdiye kadar 4 milyon TL katkı koymaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Karpaz Bölgesi’nde 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ne olan ihtiyacın da farkında olduklarını belirten Tarıkdaroğlu, “Bu eksikliğin giderilmesi için de Yenierenköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi projesine 10 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bakanlığın iş ve işlemleri tamamlamasının ardından inşallah 2024 yılı içerisinde hayata geçirilmesinin de takipçisi olacağız” şeklinde devam etti.

2022 yılında imzalanan protokole de değinen Tarıkdaroğlu, “Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere çizdiği istikamet doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de yarın da gelecekte de Kıbrıs halkının her daim yanında olacağız” dedi.

Tarıkdaroğlu konuşmasının sonunda, bakanlıkların sorumluluk ve yetki alanlarına giren konularda karşılıklı olarak etkin iletişim sağlayarak iki ülke arasında var olan yoğun işbirliğinin daha da ileriye taşınmasını temenni etti.