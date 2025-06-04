Bakan Gardiyanoğlu, “İskele İlçemize sözümüz vardı. Proje hazırlığı tamamlandı” ifadeleriyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tüm birimlerini kapsayacak merkez binası için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Bakan Gardiyanoğlu, bugüne dek verilen sözlerin birer birer hayata geçirildiğini belirterek, Demirhan Engelsiz Yaşam Evi'nin açıldığını, Kalkanlı Yaşam Evi'nin modernize edildiğini, yasaların güncellendiğini ve rehabilitasyon merkezlerinin yenilendiğini hatırlattı.

Gardiyanoğlu, yeni projeye ilişkin “Şimdi sırada İskele İlçesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tüm birimleri merkez binası… Proje tamamlandı. Yakında başlıyoruz” sözleriyle çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.