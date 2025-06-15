Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Gardiyanoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanlarının 2. Toplantısı’na katılmak için gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarda bulundu.

Azerbaycanlı mevkidaşı Anar Aliyev ile görüşen Gardiyanoğlu, iki ülke arasında sosyal güvenlik sistemleri, istihdam politikaları, iş gücü piyasaları ve çalışma hayatı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Gardiyanoğlu, “Azerbaycan ile sahip olduğumuz kardeşlik bağlarını sosyal politika alanında da daha da pekiştirmek amacıyla bu temasları gerçekleştiriyoruz. Karşılıklı tecrübe paylaşımı ile iş birliğimizi daha ileriye taşıyacağız.” dedi.