Uluslararası Aile Forumu toplantısının ardından İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunan Gardiyanoğlu, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Başkanı Bahar Muradova ile bir araya geldi. Görüşmede, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Başkanı Bahar Muradova, önümüzdeki ay Azerbaycan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanları Toplantısı’nda KKTC’nin en iyi şekilde temsil edileceğini inanç belirterek ve KKTC’ye yakışır ağırlanacağını belirtti.

Muradova, bakanlık olarak KKTC’de yürütülen projeleri yakından takip ettiklerini, özellikle rehabilitasyon, engelliler ve yaşlılar alanında hayata geçirilen çalışmaların Azerbaycan’da örnek alındığını benzer projelere hayata geçirdiklerini söyledi.

Muradova, Türkiye ile KKTC arasındaki kurumsal anlaşmalara benzer şekilde, Azerbaycan ile KKTC arasında da resmi iş birliklerinin tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekerek önümüzdeki dönemde iki kardeş ülke arasındaki bağların daha güçleneceğini kaydetti.

Muradova, Azerbaycan’ın her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu iki toplumun kaderlerinin ortak olduğunu, aynı sıkıntıları ve zorlukları paylaştıklarını dile getirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, Kıbrıs Türk Halkı’nın tanınma yolunda güçlü adımlar attığını ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin ardından Azerbaycan’dan da benzer adımların gelmesinin kendilerine güven verdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın uluslararası alanda hak ettiği konumu kazanması için gösterilen diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Gardiyanoğlu, Azerbaycan’ın desteğinin KKTC’nin tanınırlığını artıracağına ve bölgesel iş birliklerini güçlendireceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Temaslarına gün boyu devam eden Gardiyanoğlu, Uluslararası Aile Forumu kapsamında Filistinli mevkidaşıyla da görüştü ve ardından yuvarlak masa toplantısına katıldı.