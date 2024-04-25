Engelsiz Yaşam Evi ile  ilgili şartnameyi  daha önceki dönemde yaşanan hırsızlık olayından dolayı,   sil baştan değiştirmek zorunda  kaldıklarını ifade eden Gardiyanoğlu:  "Şartnamenin  her defasında değişmesi demek, yeni bir  fiyat ve keşif demek. Yeni bir keşif demek yeni bir yönetim kurulu kararı  demek. Her bir şartname yapılacak olan işin bir ay gecikmesi demek ’’ şeklinde konuştu.

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 "Bunun da müjdesini burada vereyim; yıllardır yılan hikayesine dönen Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nde tam beş kere şartnameyi değiştirmek zorunda kaldık. Son 7 ayda 2 kere temizlettik ve hızlandıracağımızı söyledik. Şartnamede sıkıntılarımız çıktı. Bir çok malzeme çalınmıştı, bazı cihazlar çalışmıyordu. Merkez Bankası’nın  ana sponsorluğunda işimizi  tamamladık. Demirhan Yaşam Evi ile ilgili ihalenin imzasını geçen hafta Cuma günü ilgili firmayla imzalarımızı attık.’’ ifadelerini kullandı.

Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan  Engelsiz  Yaşam Evi Tamir ve Tadilat Yapım Projesi’ni  Dokuz Milyon Altı Yüz  Altmış  Altı Bin  Yedi Yüz  Yetmiş Sekiz  Türk Lirası Altı Kuruş ( 9.666.778.06 TL) ( KDV hariç)   ihale bedeli ile Ceman Constraction kazandı. İlgili Firmanın sahibi Barış Tosunoğlu   ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  arasında  imzalar 19 Nisan 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda atıldı. İhale şartnamesine göre  Engelsiz Yaşam Evi Tamir ve Tadilat  Yapım Projesi,  120 iş günü  içinde tamamlanacak.