Engelsiz Yaşam Evi ile ilgili şartnameyi daha önceki dönemde yaşanan hırsızlık olayından dolayı, sil baştan değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Gardiyanoğlu: "Şartnamenin her defasında değişmesi demek, yeni bir fiyat ve keşif demek. Yeni bir keşif demek yeni bir yönetim kurulu kararı demek. Her bir şartname yapılacak olan işin bir ay gecikmesi demek ’’ şeklinde konuştu.

"Bunun da müjdesini burada vereyim; yıllardır yılan hikayesine dönen Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nde tam beş kere şartnameyi değiştirmek zorunda kaldık. Son 7 ayda 2 kere temizlettik ve hızlandıracağımızı söyledik. Şartnamede sıkıntılarımız çıktı. Bir çok malzeme çalınmıştı, bazı cihazlar çalışmıyordu. Merkez Bankası’nın ana sponsorluğunda işimizi tamamladık. Demirhan Yaşam Evi ile ilgili ihalenin imzasını geçen hafta Cuma günü ilgili firmayla imzalarımızı attık.’’ ifadelerini kullandı.

Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan Engelsiz Yaşam Evi Tamir ve Tadilat Yapım Projesi’ni Dokuz Milyon Altı Yüz Altmış Altı Bin Yedi Yüz Yetmiş Sekiz Türk Lirası Altı Kuruş ( 9.666.778.06 TL) ( KDV hariç) ihale bedeli ile Ceman Constraction kazandı. İlgili Firmanın sahibi Barış Tosunoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu arasında imzalar 19 Nisan 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda atıldı. İhale şartnamesine göre Engelsiz Yaşam Evi Tamir ve Tadilat Yapım Projesi, 120 iş günü içinde tamamlanacak.