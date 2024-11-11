Kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi alan Gardiyanoğlu,kurslara yoğun bir  katılım ve talebin olmasının kendisini çok memnun ettiğini belirtti. Gardiyanoglu “bu çok önemsediğimiz bir proje. Kadınlarımızın   üretimleriyle  ekonomik  bir gelir elde etmeye başlaması bizleri oldukça mutlu ediyor. Hedefimiz  projemizi farkı bölgelere de yayarak genişletmek ve daha çok kadınımıza bir iş sahası yaratmak.” dedi. Gardiyanoğlu kadın girişimcilere verilen destekler hakkında bilgiler de verdi.

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Kursiyerlere ayrıca yazar Bülent Gardiyanoğlu da gerçekleştirdiği söyleşi ile katkı koydu.  Yazar Bülent Gardiyanoğlu  ile Emine Gardiyanoğlu daha sonra kitaplarını imzaladı.