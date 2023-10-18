Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter  ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, Bakan Gardiyanoğlu’na  yeni görevinin hayırlı olmasını dilerken,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  ile SOS  Çocuk Köyü Derneği’nin işbirliği içinde çalıştığını ve birebir daha iyi iletişim kurabilmek için görüş alışverişinde bulunmak istediklerini kaydetti.

 Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, göreve geldiği tarihten itibaren Bakanlık olarak hayata geçimeyi plandıkları hedefler  hakkında bilgi verdi.

Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini ve mevkidaşı  bakanlarla görüştüğünü ifade eden Gardiyanoğlu,  özellikle sosyal hizmetler alanında Anavatan’daki mevkidaşlarının  KKTC’den gelecek uygulanabilir  her projeye seve seve katkı koymaya  hazır olduğunu belirtti.

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Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar bakanlığa ait tüm yarım projeleri tamamlama kararı aldıklarını söyleyen  Gardiyanoğlu, göreve geldiğinde aldığı ilk şikayetin Kalkanlı Yaşam Evi olduğunu, binada klimaların çalışmadığını kaydetti. İlk ziyaretini oraya yaptığını söyleyen Gardiyanoğlu, Planlama inşaat  Dairesi ile işbirliği içinde çalıştıklarını, duyarlı iş insanları sayesinde orada 150 bin dolara yakın bir masraf yapıldığını ve binanın  tadilatının devam ettiğini ifade etti.

 Ülkede ciddi bir yaşlı bakım evi eksikliği olduğuna değinen ve binanın  yıllarca  atıl durumda olan bir  otel olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, TC Lefkoşa Elçiliği KEİ Ofisi ile görüşülerek, Kalkanlı Yaşam Evi için 7.3 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını  söyledi ve Yaşam Evi’nin  örnek gösterilebilecek bir yaşlı bakım evi tesisi haline getirileceğini kaydetti.

Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi binasının  teknik  ve donanım bakımından  sıkıntılarının giderileceğini anlatan Gardiyanoğlu, merkezde yaşanan personel eksikliğinin de   TC Elçiliği   ile görüşülerek  Türkiye’den gelen özel eğitim öğretmenlerinin  merkeze  yönlendilerek çözüleceğini belirtti.

Girne 18 Yaş Üsrtü Rehabilitasyon Merkezi  binasının izolasyon sıkıntılarının giderilmesi  ve binanın büyütülmesi için  çalışmalara başladıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, İskele bölgesinde üç yıldır hizmet vermeyen Mehmetçik ve Yenierenköy   sosyal hizmet birimlerinin de   yeniden açılacağının müjdesini verdi.Bölgede yaşanan personel eksikliğini gidermek için Başbakan’dan yetki aldığını ifade eden Gardiyanoğlu, önümüzdeki hafta sosyal hizmet bölümü mezunu  dört sosyal hizmet uzmanı gencin  istihdam edileceğini açıkladı.

Gardiyanoğlu,  Karpaz bölgesinde ciddi anlamda bir   18 yaş üstü engelli  rehabilitasyon merkezine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı üzerinden  bakanlığa tahsis edilen Yenierenköy’deki  eski sağlık merkezi binasının  da , hayırsever iş insanlarının  katkısı ile Yenierenköy ve bölge halkına  kazandırılacağını  kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın  doğumdan ölüme kadar,  insana en çok dokunan bakanlık olduğunu önemle vurgulayan  Gardiyanoğlu, bakanlığın birimlerinin  farklı yerlerde olduğunu belirtti ve  bakanlığa bağlı birimleri tek çatıda toplayan bir hizmet binasının ihalesine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

  Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bakanlığının görünen yüzü olduğunu  dile getiren Gardiyanoğlu,  sosyal hizmetler alanında SOS Çocuk Köyü Derneği ile  hassasiyet içinde  çalışmaya ve Bakanlık olarak üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.