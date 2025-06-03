Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kadın kooperatiflerine prim desteğinin verileceğini, bunun çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, ülkede 840’a yakın kadın girişimcinin primlerden yararlandığını belirterek, bunun yanında Kıbrıs ürünlerinin üretimiyle ilgili eğitimlerini tamamlayan 150 kadının sisteme dahil edildiğini belirtti.

Kadın kooperatifleriyle görüşmeler yaptıklarını, primlerin yıllık değil 5 yıllık olacak şekilde verilmesinin planlandığını dile getiren Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurslarından mezun olarak üretime başlayan kadınların da bu kooperatiflere dahil edilmesi konusunda iş birliği içerisinde çalışıldığını dile getirdi.

Kadın kooperatiflerinin üzerinden prim desteğinin alınmasıyla yatırıma odaklanabileceklerine inanç belirten Gardiyanoğlu, kooperatiflerin gelişmesinin en büyük arzularından biri olduğunu ifade etti; birçok kadının yatırımı olmamasından dolayı mağdur olduğunu ve bunun engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

Gardinayoğlu, ülkede beşinci kadın kooperatifinin de kuruluyor olduğuna dikkat çekti, İskele bölgesinde nüfusa göre oranlandığında engelli bireylerin fazla olduğu tespitinde bulunduklarını, bölgede yakın zamanda 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezinin açılacağını ifade etti.

CTP Milletvekili İncirli de, kadın kooperatifçilerle hükümet arasında bir iletişim sıkıntısı olduğu görüşünü paylaşarak, kadın kooperatifleriyle yeniden bir görüşme yapılması talebinde bulundu. Gardiyanoğlu da, bayramdan hemen sonra ilgili görüşmeleri yapacağını kaydetti.