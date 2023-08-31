Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ada-Sen Başkanı Mındıkoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Bakan Gardiyanoğlu ile geçmişte aynı mücadele yollarında birlikte yürüdüklerini anımsatarak, sendika olarak her türlü iş birliğine katkı koymaya hazır olduklarını belirtti, Gardiyanoğlu’na görevinde başarılar diledi.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında, “yapılacak yasal düzenlemelerde tüm paydaşlarla ortak hareket edeceklerini” belirterek, sendikaların da daha organize olmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Gardiyanoğlu: “Ortak paydada buluşmak için maksimum gayreti göstereceğim”

“Gerek bakanlık gerekse yeni faaliyetlere ilişkin radikal kararlar alacaklarını ifade eden Bakan Gardiyanoğlu, “En büyük arzum ve temennim sendika ve üyelerle birlikte bakanlığın ortak faaliyetlerde kucaklaşmasıdır. Ortak paydada buluşmak için maksimum gayreti göstereceğim.” dedi.

“Sendikalarla sadece eylemlerde karşı karşıya değil, birçok sosyal sorumluk projelerinde de sendika ve devletin ele ele verebileceğini” ifade eden Gardiyanoğlu, “toplumsal olarak gerginliklerden çıkıp uzlaşı kültürünü yeşertmek gerektiği” görüşünü ortaya koydu. Gardiyanoğlu sendikalarla daha yakın bir çalışma içinde olacaklarını ve birlikte birçok şeye imza atacaklarına olan inancını da dile getirdi.