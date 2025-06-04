Çalışma hayatını korumak adına ciddi prim destekleri verdiklerini anlatan Bakan Gardiyanoğlu, “Rekor seviyede prim desteği sunduk ve bunların meyvelerini de alıyoruz. İşten çıkarmalar azalmıştır. Dönem dönem kapanan işyerleri olabiliyor ancak açılan işyerleri de var. Yükselen grafikleri ve yerel istihdama olan talebi görüyoruz” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu, “Pandemi döneminde 83 bine düşen işçi sayısı şu an 160 bin seviyelerindedir. Yerli istihdamda da artışımız vardır. Ancak yerli işgücü özellikle inşaat ve tarım alanında çalışmayı fazla tercih etmiyor. Çıraklık okullarından mezun olan kişileri iş gücüne kazandırmak adına teşvik verme çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.

“Sosyal sigortalar altın çağını yaşıyor” diyen Bakan Gardiyanoğlu, 2 milyar TL’ye yakın artıda bulunan Sosyal Sigortaların önümüzdeki süreçte bambaşka bir çağa adım atacağını kaydetti.