Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yer alan görüşmede iki Bakan'a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat ve heyetleri eşlik etti.

-Gardiyanoğlu

Görüşmede ilk olarak söz alan Bakan Gardiyanoğlu, Bakan Göktaş ve ekibine “hoşgeldiniz” diyerek, göreve geldiği gün itibarıyla sürekli temas ve iş birliği içerisinde olduklarına dikkat çekti.

Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle aile yapısı ve sosyal hizmetlere verdiği önemin tüm dünya tarafından bilindiğini ve takdir edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı çalışmalarını yakından takip ettiklerini, bu çalışmaların kendileri için büyük bir rehber olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’den aldığı talimatlar doğrultusunda göreve geldiği günden beri özellikle sosyal hizmetlerin dokunulmayan alanlarında projelere imza attıklarını, rehabilitasyon ve huzurevlerini çok hızlı olarak ele aldıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, projeleri hakkında şöyle konuştu:

“Yıllar önce açılan fakat bir türlü istenilen seviyeye getirilemeyen Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni, Girne Karakum 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni tamamladık, modernize ettik, güçlendirdik ve yeniden hizmete açtık. Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ndeki Down Cafe’miz yakında açılıyor. Bugün ziyaret ettiğimiz Demirhan Engelsiz Yaşam Evi adada tek olan bir tesistir. Orası uzun yıllar açılamamış. Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla ve ekibimin özverili çalışmalarıyla orayı açtık gerçek anlamda bir rehabilitasyon hizmeti vermek istiyoruz.”

- “Önemli olan tesisleri açmak değil, onları idame etmektir”

Türkiye’deki tesisleri yerinde ziyaret ederek, oradaki birikim ve tecrübelerinden faydalandıklarını ve KKTC’deki tesislere de bunları yansıttıklarını söyleyen Gardiyanoğlu, tesislerin güçlendirilmesi için de istişarelere devam ettiklerini kaydetti, desteklerinden dolayı Büyükelçi Serim’e de teşekkürlerini iletti.

Göreve geldiğinde Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki sorunlarla karşılaştığını ancak süreç içerisinde yaptıkları çalışmalarla tesisin altyapısı yenilenerek ve hizmetleri güçlendirilerek beş yıldızlı otel statüsüne getirildiğini kaydeden Gardiyanoğlu, önemli olanın tesis açmak değil idame etmek olduğunu vurguladı.

Bakan Gardiyanoğlu, bunun yanında tüm dairelerin teşkilat yasalarının da tamamlandığını ve Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildiğini duyurarak, artık dairelerin güncel yasalarla yönetileceğini belirtti, “Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yasalarını güncellemek boynumuzun borcuydu.” dedi.

Sosyal Hizmetler dışında Çalışma Dairesi’nin Bakanlığın en yoğun bölümü olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, “Bakanlık olarak doğumdan önce başlayan ve ölümden sonra da devam eden bir yelpazenin içerisindeyiz. Bu sorumluluğun bilincindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Sosyal sigortalar sisteminin aktüeryal dengesine yönelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Gardiyanoğlu, göreve geldiklerinde bu rakamın 2.61, şimdi ise 3.32 olduğunu kaydetti; ciddi bir yükseliş olduğunu belirtti.

“Bu ülkenin geleceğini, bu ülkenin gençlerini güvence altına almam gerek. Bir bakan olarak, bu ülkenin bir evladı olarak ve en önemlisi bir baba olarak en büyük görevim ve sorumluluğum bu.” diyen Gardiyanoğlu, 155 bin aktif sigortalı ve 45 bin emeklinin sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lansmanını yaptığı “2025 Aile Yılı”nı da yakından takip ettiklerini söyleyen Gardiyanoğlu, bu kapsamda Bakanlık olarak ilgili çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

- Bakan Göktaş: “Bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi paylaşmaya, ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, davet için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, bugün önemli meseleler için KKTC’de olduklarına işaret etti. Göktaş, gün içerisinde çocukların güvenli ve huzurlu şekilde devlet himayesinde yetişebileceği “Sevgi Evi”nin açılışını yapacaklarını kaydetti.

Göktaş, aile odaklı çalışmaların zemininin Bakan Gardiyanoğlu’nun da davetli olarak bulunduğu Türk Devletler Teşkilatı sosyal politikalar toplantısında atıldığını hatırlatarak, “Bu vesileyle aile odaklı, kadın odaklı, engelli odaklı, çocuk odaklı çalışmalarımıza hız kazandırdık.” dedi.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini, bu kapsamda aileyi merkez alan bir eylem planının hayata geçirildiğini, gelecek dönemde de ailelere yönelik kapsamlı çalışmaların devam edeceğini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

“Ailemiz geleceğimiz, ailemiz istikbalimiz. Günümüzde aile kavramı çok ciddi tehdit, çok büyük riskler altında. Bizler de ailelerimizi tüm bireyleriyle birlikte güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız verdik.”

Toplumda desteğe ihtiyaç duyan tüm kesimlere ulaşmak için çalıştıklarını kaydeden Göktaş, bu sabah ziyaret ettikleri Engelsiz Yaşam Merkezi’nin destek verdikleri kıymetli projeler arasında olduğunu belirtti; engellilere, yaşlılara ve çocuklara yönelik ortak çalışmalara işaret etti.

Göktaş, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaşmaya ve ortak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydederek, özellikle Aile Yılı kapsamında bu yıl iş birliklerine hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, yapacakları toplantının ve gelecek çalışmalarının hayırlara vesile olmasını diledi.