Komite üyesi, Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İsias bir enkaz değil, bir cinayet alanıdır” dedi.

Gardiyanoğlu’nun paylaşımının tamamı şöyle:

“Heyet olarak bugün Adıyaman İsias otel enkazındaydık.24 yıllık bir Mimar olarak, bir Mütahhit olarak şunu söyleyebilirim ki hiç teste gerek yok.İsias bir enkaz değil, bir cinayet alanıdır.7 katlı binanın sadece kolon donatılarını inceleyerek bile net söylüyorum, 7 katlı binada ne demir donatısı nede beton hiç tamam değil.Bizlerin 2 katlı binalarımızda bile kullanmadığımız demir ebat ve miktarı ile 7 kat çıkmışlar.Bunları yapanların yatacak toprağı bile olmayacak.. #başkaisiaslarolmasın”