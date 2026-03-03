-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay da bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Aslolan bu savaşın sonlandırılmasıdır. Bu tavır uluslararası hukuk açısından geçerli değildir. Türkiye Cumhuriyeti de gerekli çağrıları yapmıştır.”

Savaşın uzaması hâlinde ekonomik anlamda öngörülemeyen ve çok daha olumsuz sonuçların tüm dünya açısından büyük risk yaratacağını belirten Uluçay, endişelerinin temelinde de bu durumun yattığını söyledi.

“Rum tarafının askerî ittifakları ada için risk yarattı”

Uluçay, Rum Yönetimi’nin İngiliz üsleri çerçevesinde yaptığı askerî ittifak anlaşmaları ve yürüttüğü politikaların Kıbrıs’ı mevcut çatışma ortamında zarar gören bir konuma getirdiğini belirtti.

“Türk ve Rumlar güvenlik için ortak hareket edebilir”

Ada üzerinde yaşayan Türk ve Rumların güvenlik açısından ortak hareket edebilecek bir yapıya sahip olduğunu belirten Uluçay, Kıbrıs meselesinde farklı bakış açıları olsa da güvenlik söz konusu olduğunda ortak zemin bulunduğuna dikkat çekti, “Şap hastalığı çıktığında sınır tanımadı. Ada bir bütündür, olaylar sınır dinlemez. Bu durum ada için bir fırsat ortaya çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hristodulidis’e çağrı: Güvenlik için koordinasyon şart”

Uluçay, Rum lider Nikos Hristodulidis’e seslenerek, adanın bu kritik dönemeçte güvenlik açısından koordinasyon içinde olması gerektiğini söyledi.

Uluçay, olası güvenlik tehditleri konusunda istihbarat paylaşımının da zorunlu olduğunun altını çizdi, sözlerini şöyle noktaladı:

“Gerek istihbarat, gerek bizi bekleyen sıcak tehlikeler varsa bunların ada çapında liderler tarafından paylaşılması gerekir. Güvenlik kuvvetleri bu bilgileri değerlendirerek halkın gerekli önlemleri almasını sağlamalıdır.”