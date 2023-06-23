Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları aktardı.

Polis, 19.06.2023 tarihinde zanlı Ersin Bolatçıoğlu’nun mahkemede görevi esnasında gazeteci Ayşe Açıkel’in fotoğraf çekmesine müsaade etmeyip, “Çek çek sonun ustan gibi olacak” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğu gerekcesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının hakkında ayrıca fotoğraf çekmeye çalışan Ayşe Açıkel’e omuz atıp darp ettiği yönünde de şikayet bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı avukatı Çağdaş Par, müvekkilinin de şikayetçi olduğunu ve şikayetci tarafında darp edildiğini yapılan suçlamaları da kabul etmediğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 120 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.