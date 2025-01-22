Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.01.2025 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Gaziköy'de Ercan Havalimanı pist inşaatı alanı içerinde, bir şirket tarafından dolgu işleri yapıldığı sırada, şirket çalışanı İlker YENER (E-43), kullanımında bulunan kamyon içerisinde yüklü toprağı döktüğü sırada toprak zeminin çökmesi neticesinde kamyon sol yan yan kısmı üzerine devrilmiştir. Olayda yaralanan kamyon sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden kurtarılmasının ardından ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir