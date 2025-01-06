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Güvercinlik Kavşağı’ndan eski Lefkoşa yoluna giden Güvercinlik Yolu’nda yapılacak projede ise 110 mm çapında 1.2 km’lik içme suyu şebekesi döşenecek. Bugün başlayan projenin, ay sonunda tamamlanması planlanıyor. Çalışma ile güzergahtaki işyerlerine su sağlanacak.

Misafir olarak gittiği evden 39 bin lira para çaldı!

Misafir olarak gittiği evden 39 bin lira para çaldı!

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kapalı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi’ne ve Lefkoşa Anayolu Güvercinlik Kavşağı’ndan Eski Lefkoşa Anayolu’ndaki “Tenten” Kavşağı’na giden yola yeni su hattı döşeniyor.

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