Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan başkanlığında yapılan Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplantısında yangın ve güvenlik riskleriyle ilgili kararlar alındı.

Verilen bilgiye göre, Güzelyurt Kaymakamlığı'ndaki toplantıya, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nü temsilen Eral Ünsaç, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın yanı sıra Orman Dairesi’nden Mehmet Onbaşı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan Savaş Başsın, İtfaiye’den Salih Tankurt, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) Ejder Gülköse, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Hüseyin ilkan ve Çevre Koruma Dairesi’nden Eren Ersinler katıldı.

Kaymakamlık açıklamasına göre toplantıda alınan kararlar şöyle:

“Kamu arazilerinde kalan ve tehlike arz eden ağaçların kesilmesi ve/veya budanması için ilgili kurumlar tarafından gereğinin yapılması

Bahçe içinde bulunan ve tehlike arz eden trafoların yerleri ve konumlarının tespiti halinde KIB-TEK'e bildirilmesi.

Atış alanı ve çevresinde kıvılcım ve diğer yanıcı maddeler sebebiyle oluşabilecek yangın riskine karşı otların temizlenmesi; 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında ise herhangi bir atış yapılmaması için gerekli koordinasyonun sağlanması.

İlçede bir dozer ile itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir arazözün konuşlandırılması.

Yerleşim yerlerinde bulunan boş arazilerdeki (koçansız veya devlet arazileri) ot, çam ve benzeri yanıcı-yakıcı maddelerin temizlenmesi. Yol kenarlarında bulunan otların temizlenmesi için şehir içi güzergâhlarda Güzelyurt Belediyesi’nin, anayol statüsündeki güzergahlarda ise Karayolları Dairesi’nin gerekli temizlik ve bakım çalışmalarını ivedilikle yapması.

Elektrik telleri ve trafo alanlarının bakım ve temizliğinin yapılması, elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının tespiti halinde budanmasının sağlanması.

Orman yolu şeritlerinin düzenlenmesi ve temizlenmesi hususunda Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Orman Dairesi'nin gerekli koordinasyonu sağlanması.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne yazı gönderilerek biçme sezonuna girilecek bu günlerde araçlarda yangına karşı müdahale için kullanılabilecek gereçlerin hazır bulunmasının ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması.

Bölge muhtarlarının yangın riskine karşı alınacak tedbirler hususunda bilgilendirilmesi. Derelerin temizlenmesi ve yangın riskini artırabilecek kuru ot ile atıkların bertaraf edilmesi. Su birikintilerinin ilaçlanması hususunda Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne gerekli hatırlatmanın yapılması.”