Şubat ayından itibaren Çanakkale Göleti, Gülseren Göleti ile birlikte dere yatakları, sazlık alanlar, açık kuyu ve bahçe sulama havuzları, inşaatlardaki su birikintileri gibi geniş bir alan çevreyle uyumlu larvasit ilaçlar kullanılarak ilaçlanıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Sağlık Şubesi ekiplerinin Çanakkale Göleti’ne daha önce bıraktığı sivrisinekle mücadelede son derece önemli olan larvaları yiyen gambusya balığının takibi de yapılarak, bu balıkların çoğaldığı ve larva mücadelesinde etkili olduğu tespit edildi.

Büyük Sanayi Bölgesi, Tuzla Mahallesi, Mağusa Suriçi’nde su sarnıcı, MTG sahasının yanındaki su kanalı, su drenajlarının ilaçlamasını bitiren ekipler 3 ekiple yeniden Gülseren Göleti’nin ilaçlamasına başlıyor. Larvasit ilaçlamanın yanında rutin olarak her bölge için belirlenen program çerçevesinde rögar ilaçlaması da yapılarak haşereye karşı genel mücadele de sürdürülüyor. 1 Mart’tan itibaren ise gezici araçlarla uçkun ilaçlaması da yapılıyor.

Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, kış döneminde kontrol dışı su birikintisi olan her yerde önce tespit ve larvanın üremesine zemin olan noktaların ortadan kaldırılması için çalışan ekiplerin Şubat ayından itibaren çalışmalarını larva mücadelesine yoğunlaştırdığını, larvalarla mücadelede etkili sonuçlar almayı amaçladıklarını kaydetti.

Uluçay, halkımızın sıkıntısız bir yaz geçirmek için yoğun çaba içinde olduklarını, doğal yaşam için tehdit oluşturmayan ve çevreyle uyumlu biyolojik ilaçlarla göletlerin her noktasının ilaçlandığını söyledi.

Başkan Uluçay, sulak alanlarda sürdürülen mücadelenin yanında sivrisinek larvalarının üremesini engellemek için kent halkını, kendi yaşam alanlarında açıkta su birikintisi bırakmama konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Uluçay, evlerde depo kapaklarının açık bırakılması, kova, lastik içi gibi yerlerde oluşan durağan su birikintilerinde sivrisinek larvalarının ürediğini, kent halkının bu unsurlara dikkat ederek mücadeleye katkı sağlayabileceğine vurgu yaptı.