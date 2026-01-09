Polisten edinilen bilgiye göre, 08 Ocak 2026 tarihinde saat 08.00 sıralarında Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, P.C. 769 plakalı aracı kullanan 21 yaşındaki B.Ç., dikkatsiz şekilde İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı yönde ilerleyen N.İ. (46) yönetimindeki P.E. 105 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç çelik bariyerlere çarparak takla attı ve tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan N.İ., kendi imkânlarıyla gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında B.Ç. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Aynı gün saat 17.30 sıralarında ise Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerindeki Turunçlu Kavşağı’nda bir başka kaza meydana geldi. B.P. 613 plakalı aracı kullanan O.Ç. (80), Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Turunçlu Köyü’ne dönmek için anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yaptı. Bu esnada Lefkoşa istikametine doğru ilerleyen H.K. (50) yönetimindeki T.N.N. 613 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan sürücü O.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. (79), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. O.Ç. acil serviste müşahede altına alınırken, kaburga kemiklerinde kırık tespit edilen B.Ç., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Göğüs Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.