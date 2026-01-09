Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla inek, koyun ve keçi sütü için uygulanan alım fiyatları ile devlet desteklerini yeniden düzenledi. Yapılan güncellemelerle üreticinin eline geçen net fiyatlar artırılırken, üretimin sürdürülebilirliği ve hayvancılık sektörünün korunması hedeflendi.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğuk inek sütü üretici alış fiyatı 20,65 TL’den 24,65 TL’ye çıkarılarak 4 TL artırıldı. Destek primi ise 2,80 TL’den 70 kuruş artırılarak 3,50 TL/lt olarak belirlendi. Buna göre üreticilere 1 litre soğuk inek sütü için toplam 28,15 TL ödeme yapılacak.

Soğuk koyun sütü üretici alış fiyatı 38,88 TL’den 48,00 TL’ye çıkarılarak 9,12 TL artırılırken, destek primi de 10 TL’den 2 TL artırılarak 12 TL oldu. Böylece üreticiler 1 litre soğuk koyun sütü için toplam 60,00 TL alacak.

Soğuk keçi sütü üretici alış fiyatı ise 29,42 TL’den 37,00 TL’ye çıkarılarak 7,58 TL artırıldı. Destek primi de 10 TL’den 2 TL artırılarak 12 TL olarak belirlendi. Buna göre üreticilere 1 litre soğuk keçi sütü için toplam 49,00 TL ödeme yapılacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ayrıca, SÜTEK’e günlük 5.000 litreye kadar süt teslim eden tüm hayvancılara yönelik olarak, 1 Şubat – 15 Mart 2026 dönemini kapsayacak şekilde litre başına 2 TL balya ve kaba ot desteği ödemesi yapılacağını duyurdu. Bu destekle üreticilerin artan yem maliyetleri karşısında rahatlatılması ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, küçükbaş üreticilerden faiz destekli olarak müracaatlarını onaylatan ve zorunlu arpa alımı yapılan üreticilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla, 31 Aralık 2025 tarihine kadar kredisi onaylanmış olan üreticilere yemlik arpalar, eski fiyat olan 7,25 TL’den olmak üzere, önümüzdeki hafta içerisinde program çerçevesinde dağıtılacak.

Ayrıca üreticilerin artan giderleri ve yaşanan kuraklık dikkate alınarak, SÜTEK’e günlük 5.000 litreye kadar süt veren üreticilere 1 Şubat 2026 – 15 Mart 2026 tarihleri arasında litre başına kaba yem desteği de verilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi, üreticinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla desteklerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.