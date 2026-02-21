21 Şubat 2026 tarihinde gece yarısı 00.30 sularında Gazimağusa–Karpaz Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü Ahmet Gülay yaralandı.
Olay, anayolun 34–35’inci kilometreleri arasında, Pamuklu 1’inci yol kavşağı yakınında gerçekleşti. NP 311 plakalı salon aracıyla Karpaz yönüne seyreden sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiği, yolun solundaki toprak sete çarpan aracın bir takla atarak tekerlekleri üzerinde durduğu bildirildi.
Kazada yaralanan Ahmet Gülay, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk yardım tedavisi yapıldı ve ardından taburcu edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.