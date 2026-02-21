Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kazada yaralanan Ahmet Gülay, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk yardım tedavisi yapıldı ve ardından taburcu edildi.

Olay, anayolun 34–35’inci kilometreleri arasında, Pamuklu 1’inci yol kavşağı yakınında gerçekleşti. NP 311 plakalı salon aracıyla Karpaz yönüne seyreden sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiği, yolun solundaki toprak sete çarpan aracın bir takla atarak tekerlekleri üzerinde durduğu bildirildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.