Başbakan Ünal Üstel, ilim ve irfan geleneğinin önemine dikkat çekerek, İslam medeniyetinin asırlar boyunca insanlığa kazandırdığı bilimsel birikimin bugün de yol gösterici olmaya devam ettiğini vurguladı.

Başbakan Üstel, vakfın kurucusu merhum akademisyen Fuat Sezgin’i rahmetle anarak, onun bıraktığı mirasın korunmasının tüm toplumun ortak görevi olduğunu belirtti.

Genç nesillerin bilimle, araştırmayla ve yüksek ideallerle buluşturulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye ile iş birliği vurgusu

KKTC’nin eğitim, bilim ve kültür alanlarında Türkiye ile iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini söyleyen Üstel, iki ülke arasındaki ortak değerlerin ve bilimsel çalışmaların daha da ileri taşınacağını kaydetti.

Bilal Erdoğan ve vakıf yönetimine teşekkür

Başbakan Üstel, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, özellikle vakfın çalışmaları ve ev sahipliği için Bilal Erdoğan ve mütevelli heyetine şükranlarını iletti.