Partiden yapılan açıklamaya göre CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğündeki halk buluşmasına Milletvekili Asım Akansoy, Erkut Şahali, Sami Özuslu, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ile Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da katıldı.

Ziyarette, Sıla Usar İncirli, vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini aktardı.

İncirli, burada yaptığı konuşmada, “Hükümet, memleketin geleceğini ipotek altına alıyor ama biz bu ülkenin potansiyelinin ve kaynaklarının farkındayız. Doğru yönetildiği zaman bütün sektörlerin ayağa kalkacağını biliyoruz.” diyerek, CTP’nin adil, liyakatli, şeffaf ve hesap verebilir bir düzen kurarak ülkeye sahip çıkacağını söyledi.

-“Bu yozlaşma, buzdağının sadece görünen kısmı”

İncirli, “ülkenin en karanlık dönemini yaşadığını” savunarak, “Memleketin bu kadar kötü yönetildiği, bu kadar adaletsizliğin, haksızlığın, yozlaşmanın olduğu bir zaman hiç olmadı” dedi. Başbakanlık müsteşarının, MİK Başkanının “yolsuzluk” iddialarıyla yargılandığını belirten İncirli, ayrıca “Sahte diploma davaları ise hükümet vekillerinin kafasının üstünde uçuyor” dedi. İncirli, “Bu yozlaşmanın sadece buzdağının görünen kısmı” dedi. İncirli, her gün yeni bir skandalın ortaya çıktığını belirterek halkın bu kadar yozlaşmaya ve çürümüşlüğe artık tahammülünün kalmadığını ifade etti ve halkın talebinin erken seçim olduğunu söyledi.

-“Hükümet, memleketin geleceğini ipotek altına alıyor, bu durum kabul edilemez”

İncirli, Fiber Optik Protokolü’ne de değinerek, söz konusu protokolün kapalı kapılar ardında planlandığını ve kamu yararı gözetilmeden hareket edildiğini savundu. Sürecin şeffaflıktan uzak, ihalesiz bir şekilde, gizli saklı yürütüldüğünü savunan İncirli, protokolün bu haliyle kabul edilemeyeceğini kaydetti. İncirli, bu yaklaşımın yalnızca teknik bir altyapı meselesi olmadığını, doğrudan ülkenin egemenlik haklarını ilgilendirdiğini söyledi ve “Hükümet, devletin kurumlarını bypass ediyor, memleketin geleceğini ipotek altına alıyor. Biz onlara hiçbir korkuya benzemez ülkesine ihanet edenin korkusu diyoruz” dedi.

-“CTP’nin kuracağı düzende bütün sektörler ayağa kalkacak”

Halkın artık, kurumlara sahip çıkan, adaletli, güven veren ve dürüst bir hükümet beklediğini söyleyen İncirli, CTP’nin bu sorumluluğun farkında olduğunu ve güçlü bir şekilde iktidara hazırlandığını söyledi. İncirli, “Biz seçim bildirgesi değil, hükümet programı hazırlıyoruz. Bütün komitelerimiz çalışıyor ve sorunları tespit ederek projelerimizi bütçeleriyle hazırlıyoruz” dedi. Ortada büyük bir enkaz olduğunu ve CTP’nin devralacağı enkazdan korkmadığını vurgulayan İncirli, “Biz bu ülkenin potansiyelinin ve kaynaklarının farkındayız ve doğru kullanıldığı, yönetildiği zaman bütün sektörlerin ayağa kalkacağını biliyoruz. CTP’nin kuracağı düzende bütün sektörler ayağa kalkacak” şeklinde konuştu.

-“İktidarımızda adil, liyakatli, şeffaf ve hesap verebilir bir düzen kurulacak”

İncirli, yozlaşmanın aynı zamanda güvenlik kriziyle de ilgili olduğuna değinerek ortada kayıt altında olmayan ve nereden geldiği bilinmeyen bir “gri para” döndüğünü söyledi. İncirli, “Bu ilişkinin bir parçasını da siyasetle bağlantılı kişiler olduğunun bilindiğini” savunarak, Suç Gelirlerinin Aklanması Yasası’nın önemine işaret etti.

İncirli, “Suç gelirlerinin önlenmesiyle ilgili yasalar var ve biz bu yasalardaki eksikliklerin giderilmesi için uğraşıyoruz. İlgili bütün dosyaların ilerlemesinin de peşindeyiz, önce Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek bilgi aldık. Sırada Başsavcılık var. Halkımıza sözümüz şudur; CTP iktidarında bütün bu süreçlerin eksiksiz ve en hızlı şekilde tamamlanmasının takipçisi olacağız ve bütün hakikatler ortaya çıkacak” dedi. İncirli, CTP’nin adil, liyakatli, şeffaf ve hesap verebilir bir düzen kurarak bütün kurumlara sahip çıkacağını söyledi.

-“Özel sektörde sendikayı teşvik edecek politikalar geliştireceğiz”

Vatandaşlardan birinin EKTAM işçilerinin greviyle ilgili bir sorusu üzerine İncirli, CTP’nin işçilerin keyfi bir yönetim anlayışıyla işten çıkarılmasını, güvencesiz koşullarda çalışmasını kabul etmediğini ve EKTAM işçilerinin örgütlenerek ortaya koyduğu direnişin destekçisi olduğunu söyledi. İncirli, böyle bir durumunun tekrar yaşanmaması için CTP iktidarında özel sektörde sendikayı teşvik edecek politikalar geliştirileceğini ifade ederek, CTP’nin emekçinin kitle partisi olduğunu ve her zaman işçiyi desteklediğini belirtti. Ekonomik politikaların CTP için temel noktalardan biri olduğunu da söyleyen İncirli, “Üretimi artıracak, üretime dayalı bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz” dedi. Planlamada en önemli unsurun nüfusu bilmek olduğunu belirten İncirli, CTP iktidara geldiği zaman yapacağı ilk işin nüfus sayımı olacağını söyledi.

-“CTP’li belediyeler halka hizmette sınır tanımıyor”

İncirli, aralık ayında yapılması planlan yerel seçimlere de işaret ederek, CTP’li belediyelerin farkının ortada olduğunu belirtti. “CTP’li belediyeler halka hizmette sınır tanımıyor, halka yaşanacak şehirler, köyler sağlıyorlar bu bizim için büyük bir gurur” diyen İncirli, CTP’nin sadece erken seçime hazırlanmadığını yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarını da var gücüyle sürdürdüğünü belirtti.

-Akansoy: "CTP, EKTAM işçilerinin yanında"

CTP Milletvekili Akansoy, EKTAM işçilerinin mücadelesine CTP’nin her türlü desteği verdiğini ve işçilerin yanında olduğunu söyledi. Çalışma Bakanlığı’nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini, işvereni masaya getirmediğini savunan Akansoy, “Devlet güvencesi varsa uzlaşı sağlanmalı ve insanların hakları verilmeli fakat ben Hasipoğlu’nun bu işi yapacağına inanmıyorum” dedi ve bunun bir mücadele olduğunu ve dayanışmanın esas olduğunu söyledi.

-Şahali: “Hükümetin hâl yapacak hali kalmadı, esas olan irade”

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise Hâl Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini ama hükümetin yasayı uygulamadığını savundu. Yasanın aslında iki tane özel sektöre yaptırılacak hâl kurulmasını amaçladığını belirten Şahali, hâllerin belediyelerin bünyesinde kurulması gerektiğini söyledi. Erkut Şahali, “Türmenköy’de bir hâl var. Onu Mesarya Belediyesi’nin boyunduruğunun altına sokacak irade var mı bu hükümette? Yasa yapıldı ama hükümette bunu yapacak hal yok. Çünkü esas olan yasa değil iradedir ve bu hükümetin hiçbir konuda ne hali ne de iradesi yoktur” dedi.