Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Perçinci Futbol Okulu Kurucusu Emre Perçinci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde Perçinci Futbol Okulu yöneticileri, takım sporcuları ve aileleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman kabulde yaptığı konuşmada Perçinci Futbol Okulu’ndan sporcuları, yöneticileri ve aileleri görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Perçinci Futbol Okulu Kurucusu Emre Perçinci ve yönetici Ali Bardak kulüp ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kabulde ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Erhürman’a forma takdimi yapıldı.