21 Şubat 2026, saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda iki kişi alkollü halde tartışarak kavgaya tutuştu.

Polisten verilen bilgiye göre, S.Y. (E-43) 107 miligram, U.O. (E-31) ise 71 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada tartışmaya başladı. Taraflar, birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurmak suretiyle kavga etti; ayrıca makul bir mazeret olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler.

Olay yerine gelen ekipler tarafından her iki şahıs da tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.