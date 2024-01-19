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"19.01.2023 tarihinde, saat 16.50 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Kader ÇAYÖNÜ (E-39), yönetimindeki TGK 691 plakalı su tankeri kamyon ile yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp bankete düştükten sonra sürüklenerek sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kontrol maksatlı olarak kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan tetkiklerine müteakip taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir."

Polisten yapılan açıklama şöyle:

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Üstel: Kimse keyfi zam yapamayacak

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