Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde saat 01.30 sıralarında, A.E.Ş 87 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GH 998 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrederken Aslanköy Kavşağı’nda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarptı ve yol içerisinde durdu.
Kaza sonucu herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
Sürücü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.