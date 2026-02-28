Bunlar da ilginizi çekebilir

Sürücü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde saat 01.30 sıralarında, A.E.Ş 87 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GH 998 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrederken Aslanköy Kavşağı’nda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarptı ve yol içerisinde durdu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.