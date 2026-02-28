. Denetimler kapsamında çeşitli trafik suçlarından toplam 303 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 28 araç trafikten men edildi ve 3 sürücü tutuklandı.

Rapor Edilen Başlıca Trafik Suçları:

  • 139 sürücü: yasal hız sınırını aşmak

  • 9 sürücü: alkollü araç kullanmak

  • 5 sürücü: sigortasız araç kullanmak

  • 4 sürücü: sürüş sırasında cep telefonu kullanmak

  • 1 sürücü: emniyet kemeri takmamak

  • 10 sürücü: muayenesiz araç kullanmak

  • 15 sürücü: seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak

  • 2 sürücü: elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak

  • 2 sürücü: trafik ışıklarına uymamak

  • 14 sürücü: trafik levha ve işaretlerine uymamak

  • 2 sürücü: koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak

  • 5 sürücü: susturucusuz egzozlu araç kullanmak

  • 4 sürücü: kamyonların trafiğe çıkış saatlerine uymamak

  • 2 sürücü: aracın ışık kurallarına uymamak

    LAÇ Belediyesi: Lapta Eski Rum Mezarlığı’ndaki kazı çalışması, KŞK tarafından yürütülüyor
    LAÇ Belediyesi: Lapta Eski Rum Mezarlığı’ndaki kazı çalışması, KŞK tarafından yürütülüyor
    İçeriği Görüntüle

  • 89 sürücü: diğer trafik suçları

Denetimler, halkın güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla aralıksız devam ediyor.