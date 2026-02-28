. Denetimler kapsamında çeşitli trafik suçlarından toplam 303 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 28 araç trafikten men edildi ve 3 sürücü tutuklandı.
Rapor Edilen Başlıca Trafik Suçları:
139 sürücü: yasal hız sınırını aşmak
9 sürücü: alkollü araç kullanmak
5 sürücü: sigortasız araç kullanmak
4 sürücü: sürüş sırasında cep telefonu kullanmak
1 sürücü: emniyet kemeri takmamak
10 sürücü: muayenesiz araç kullanmak
15 sürücü: seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak
2 sürücü: elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak
2 sürücü: trafik ışıklarına uymamak
14 sürücü: trafik levha ve işaretlerine uymamak
2 sürücü: koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak
5 sürücü: susturucusuz egzozlu araç kullanmak
4 sürücü: kamyonların trafiğe çıkış saatlerine uymamak
2 sürücü: aracın ışık kurallarına uymamak
89 sürücü: diğer trafik suçları
Denetimler, halkın güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla aralıksız devam ediyor.