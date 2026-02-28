Bunlar da ilginizi çekebilir

Denetimler, halkın güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla aralıksız devam ediyor.

89 sürücü: diğer trafik suçları

14 sürücü: trafik levha ve işaretlerine uymamak

. Denetimler kapsamında çeşitli trafik suçlarından toplam 303 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 28 araç trafikten men edildi ve 3 sürücü tutuklandı.

