Polisten edinilen bilgiye göre, 21 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında, Gazimağusa–Lefkoşa Anayolu üzerinde batı istikametine doğru seyreden 61 yaşındaki sürücünün kullandığı salon araç, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Geçitkale yönüne dönmeye çalıştığı sırada, kavşak üzerinde seyreden taksi araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, trafik adasının bordür taşları ile ada üzerinde bulunan trafik levhasına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan sürücü İ.E. (E-61) ile araçta yolcu olarak bulunan E.H. (K-81) ve İ.H. (K-45), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.H. tedavisinin ardından taburcu edilirken, sürücü İ.E. sağ ayağında kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde, E.H. ise beyin kanaması şüphesiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.