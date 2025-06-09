Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

09.06.2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Vural Doğu (E-35), yönetimindeki SK 683 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Eti Teşebbüsleri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden ve yolun solunda bulunan toprak alana dönmek için yavaşlayan Bülent Ceylan (E-48) yönetimindeki ZA 534 plakalı kamyonun arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan SK 683 plakalı araç sürücüsü Vural DOĞU ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Uzair MUNEER (E-25) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Vural DOĞU Ortopedi Servisinde, Uzair MUNEER ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.