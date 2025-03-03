Gazimağusa Limanı’nda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu bir TIR'ın kasasında yasadışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 4 bin 200 adet cinsel güç artırıcı jel ele geçirildi. Polis, olayla ilgili TIR sürücüsünü tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay, dün saat 10.15 sıralarında Gazimağusa Limanı'nda meydana geldi.

Yurtdışından gemiyle gelen ve 36 yaşındaki S.E.’nin kullandığı TIR'da yapılan denetimde, yasadışı yollarla ülkeye sokulmak istenen büyük miktarda cinsel güç artırıcı jel ele geçirildi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu, TIR'ın kasasında 12 karton koliye gizlenmiş toplam 4 bin 200 adet cinsel güç artırıcı jel bulundu.

Söz konusu ürünlerin, İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı olduğu ve ithalinin yasak olduğu tespit edildi.

Olayın bugün tarihinde polisin bilgisine gelmesiyle birlikte soruşturma derinleştirilirken, TIR sürücüsü S.E. gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.