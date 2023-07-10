Bakan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cyumhuriyeti’nin Kardeş Limanlar Mutabakat Zaptına dahil olma talebini bugün görüştüğü TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev’e iletti.

Kardeş Limanlar projesi, 11 Kasın 2022 tarihinde düzenlenen 9’uncu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirve Toplantısında Ulaştırma Bakanları tarafından imzalanan TDT Bağlantısallık Programının bir parçası olarak oluşturulmuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Gazimağusa Limanı’nın TDT’nin Kardeş Limanlar projesine dahil edilmesinin, KKTC’ye uygulanan haksız kısıtlamalara çok önemli bir darbe olacağını belirtti. Arıklı, Kıbrıs Türkü’nün 2004’te Annan Planı’na evet demesiyle dünya ile bütünleşme ve uluslararası toplumun bir parçası olma isteğini ortaya koyduğunu, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın ise referandumda “evet” demesi nedneiyle Kıbrıs Türkü’nün ödüllendirilmesi gerektiğini ve 1983’ten bu yana uygulanan haksız kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptığını ifade etti.

“GAZİMAĞUSA LİMANI’NDAN SEYAHAT VEYA TİCARET KONUSUNDA KISITLAYICI KARAR YOK”

“Türk Devletleri Teşkilatı, Kıbrıs Türkünün bu isteğini dikkate almalı ve bu haklı talebe olumlu yanıt vermeli. Kardeşlerimizden beklediğimiz, diğer gözlemci üyeye gösterdiği yaklaşımı bizlere de göstrmeleridir” diyen Arıklı, Gazimağusa Limanı’ndan seyahat edilmesi veya ticaret yapılması önünde herhangi uluslararası bir kural veya bağlayıcı bir karar olmadığını, bunun bir çok kez uluslararası kurulular ve Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu trafından da teyit edildiğini belirtti.

Bakan Arıklı, Gazimağusa Limanı’ndan Türkiye dışında başka bir ülkeye doğrudan sefer düzenlenmesinin geçmişte Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından şikayet edildiğini, Avrupa Komisyonu’nun da yanıt olarak “Gazimağusa Limanı ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı madde bulunmaması nedeniyle konuyu ilgili ülke üle görüşmeniz gerekir” dediğini aktardı.

Bakan Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı’ın Gazimağusa Limanı’nın Kardeş Limanlar Projesine dahil etmesi halinde KKTC’nin ürünleri için yeni ve çok önemli bir pazarın açılacağını sözlerine ekledi.

TDT Bağlantısallık Programına, teşkilatın diğer gözlemci üyesi Macaristan da imza koyarken, yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde Gazimağusa Limanı’nı, Samsun, Mersin, Bakü, Aktau (Kazakistan), Kuryk (Kazakistan) ve Özbekistan’ın üç kuru yük limanı ile birlikte TDT Kardeş Limanlar projesinin bir parçası haline gelecek.