Polis ekiplerinin ülke genelinde yürüttüğü denetim ve operasyonlarda uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili iki ayrı olay tespit edildi.

GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 7 Mart 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda H.S. (E-23) ve T.E.K. (K-14)’nin tasarruflarında yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ile bir adet öğütücü emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İSKELE'DE UYUŞTURUCU

Aynı gün saat 23.00 sıralarında ise İskele–Karpaz Anayolu üzerinde İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan S.D. (E-22)’nin kullanımındaki ve M.Ç. (E-23)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Olayla bağlantılı iki kişi tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.