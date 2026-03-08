Özersay, bunun mevcut gelişmeler karşısında “alınması gereken tedbir niteliğinde bir adım” olacağını ifade etti.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Türkiye’nin KKTC’ye savaş uçağı göndermesi ve bu uçakların Ercan havalimanında konuşlanması için adım atması beni hiç şaşırtmaz ve zaten atılması gereken bir adımdır, tedbir mahiyetindedir. Çünkü Yunanistan son gelişmeleri ve Kıbrıs Rum liderliğinin çağrısını bahane ederek kendi savaş uçaklarını güney Kıbrıs’a yerleştiriyorsa, Türkiye adadaki dengenin Yunanistan ve Rum tarafı lehine değişmesine, Fiili bir durum yaratılmasına müsaade etmeyeceğinin mesajını vermek durumundadır. İran’a yönelik bu müdahaleler bitse dahi Yunanistan yarın gönderdiği savaş uçaklarını geri çekmezse bir oldu bitti (fait accompli) yaratmış olur. O nedenle muhtemelen Türkiye böyle bir oldu bitti ihtimalini en baştan bertaraf etmek için bu adımı atacaktır. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın İngiliz Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinin de bu bağlamda bir istişare olduğunu düşünüyorum.