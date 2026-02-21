19–20 Şubat 2026 tarihleri arasında Gazimağusa’da Portre Sokak’ta meydana gelen hırsızlık olayında, bir apartmanın damında muhafaza edilen mutfak tüpleri çalındı.

Polis açıklamasına göre, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından iki yarı şahsa ait 2 dolu ve 2 boş mutfak tüpü bulunduğu yerden alınıp çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Z.T. (E-44), M.D. (E-21) ve O.D. (E-65) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.