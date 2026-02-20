Euronews’de “Kıbrıslı Türk ve Rumlardan Lefkoşa Havalimanı için ortak müze projesi girişimi” başlıklı haberde, Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan bir grubun, ara bölgedeki Lefkoşa Uluslararası Havaalanı'nın iki toplumlu bir buluşma yeri olması için BM ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) onayını beklediği iddia edilmişti.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorunlarını yanıtlayan UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, bu iddiaları “spekülasyon” olarak nitelendirdi.

Siddique, BM’ye böyle bir teklifin sunulmadığını, iki taraftan da böyle girişimde bulunulmadığını söyledi.

Sözcü, ayrıca eski Lefkoşa havaalanının statüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Siddique, “Eski Lefkoşa havaalanı UNFCYP’in yetkisi altında kalmaya devam ediyor. BM kontrolündeki koruma alanı içindeki statüsü değişmedi.” ifadelerini kullandı.